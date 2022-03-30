الزميل "البرقاوي" يحصد جائزة صناعة المحتوى الرقمي.. ويحظى بتكريم أمير القصيم

ويُعدُّ الزميل "عبدالله البرقاوي" أحد المراجع والمصادر الإعلامية الموثوقة التي حظيت بمتابعة وثقة كبيرة من قِبل القُراء والمتابعين، فضلاً عن جهوده في الحفاظ على القيم، والحرص على الوطن، والدفاع عنه بالكلمة التي أصبحت سلاحًا في ظل التطور الرقمي، واتساع رقعة مواقع التواصل الاجتماعي؛ لذا يحظى حسابه الشخصي على تويتر بمتابعة أكثر من 286 ألف متابع، وأكثر من 40 ألف تغريدة، فضلاً عن مواقع التواصل الأخرى التي يحرص الزميل "البرقاوي" على تطويعها في تعزيز القيم الإيجابية، وتنمية اللحمة الوطنية؛ فأصبح مرجعًا يستقي معلوماته من الجهات الرسمية والمصادر الموثوقة لنقل المعلومة الصحيحة.