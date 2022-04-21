"الزهراني: "الماندرين" هي لغة الصين وحان تدريسها بمناهجنا

وأشار الزهراني إلى أن اللغة الصينية المعنية هنا هي لغة الماندرين، وهي اللغة الرسمية في الصين، وأن دراستها والإلمام بها يعد مدخلاً هام للإطلاع على ثقافتها وحضارتها، حيث إن اللغة الصينية حضارة غنية بحد ذاتها. والنظرة الواقعية تفيد بأن التواصل مع الصينيين بلغتهم الأصلية تتيح سبلاً جديدة لتبادل الأفكار والآراء، وخلق المزيد من الفرص التي تحسن المستوى الشخصي والمهني، حيث تزايد الطلب على المؤهلين للتعامل باللغة الصينية في جميع دول العالم، وتشير الإحصاءات العالمية أن من بين كل ستة أشخاص هناك شخص يتحدث اللغة الصينية.