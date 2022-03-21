"الزوبع" يُقدِّم مبادرة لإعداد قادة يسهمون في تحقيق التنمية والرخاء لأوطانهم

قدَّم الدكتور سعد بن صالح الزوبع مبادرة بعنوان "إعداد قادة للمساهمة في تحقيق التنمية والرخاء لأوطانهم"، وذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة عمداء كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يحمل عنوان "الشراكة من أجل الازدهار".
وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور رئيس جامعة قطر، الدكتور حسن بن راشد الدرهم، وعمداء كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتكمن المبادرة في إنشاء برنامج مشترك لإعداد القادة، يتم تنفيذه بالتعاون بين جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويهدف البرنامج لبناء مهارات قيادية شاملة لقادة المستقبل من خلال الجمع بين موارد وقدرات جامعات مختلفة من دول مختلفة في برنامج واحد، وهذا سوف يخلق قيمة فريدة مشتركة.