"الزوبع" يُقدِّم مبادرة لإعداد قادة يسهمون في تحقيق التنمية والرخاء لأوطانهم

قدَّم الدكتور سعد بن صالح الزوبع مبادرة بعنوان "إعداد قادة للمساهمة في تحقيق التنمية والرخاء لأوطانهم"، وذلك خلال الاجتماع التاسع للجنة عمداء كليات إدارة الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يحمل عنوان "الشراكة من أجل الازدهار".