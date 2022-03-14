"السِّبَح".. معتقد ديني انطلق من المشاعر المقدسة ووصل للعالم.. تعرَّف على تاريخها

وأضافت: "عرف المسلمون استخدامها في القرن الثاني الهجري كأداة أثناء التسبيح، وتتألف غالبًا من 33 خرزة، ويستخدمها الكثير حاليًا كتسلية للنفس، كما أصبح جمعها واقتناؤها هواية لدى البعض؛ حتى أصبح لها أنواع ذات أسماء عديدة. كما اشتُهرت مكة المكرمة ببيع السبح منذ أن عرفها المسلمون؛ إذ يحرص الحجاج على اقتنائها خصيصًا من البلد الحرام كنوع من الارتباط الروحي ببيت الله".