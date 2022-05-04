"السبر": ستّ شوال تعوض النّقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان

وأشار إلى أنه "لا يجوز الجمع بين قضاء رمضان والست من شوال أو أي تطوع آخر بنية واحدة، ويجوز أن يبدأ بصيام الست من يوم الجمعة أو يوم السبت، ولا كراهة في ذلك؛ لأن الصائم لا يقصد تخصيص يوم الجمعة أو يوم السبت بصيام، وإذا فات شهر شوال فإنها سنة فات محلها فلا تقضى.