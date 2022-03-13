"السبر": طلب العفو والتسامح في ليلة النصف من شعبان بدعة محدثة

وفي التفاصيل قال "السبر": "عن ليلة النصف من شعبان، ونزول الله في ليلتها، وما فيها من المغفرة إلا لمشرك أو مشاحن، أن ذلك روي من طرق كثيرة، ولا يصحّ منها شيء، وضعّفها أكثر العلماء المتقدمين، كما أن ما جاء عن ليلة النصف من شعبان من نسخ الآجال وتقدير المقادير، وقبول الدعاء فيها، أنه لا يصح إسناده."