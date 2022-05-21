السجائر الإلكترونية ليست حلًّا.. كم نسبة السعوديات المدخنات؟ "الزهراني" يكشف

أكد مدير برنامج مكافحة التدخين في مجمع مكة الصحي، الدكتور علي الزهراني، أن نسبة ممارسة النساء للتدخين تبلغ 4٪؛ بينما الرجال هم الأعلى تدخينًا؛ لافتًا إلى أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين.
وتفصيلًا، قال الزهراني لـ"سبق": "التدخين هو أحد المخاطر التي تهدد المجتمعات والشعوب، ويموت حوالى 8 ملايين شخص سنويًّا حول العالم بسبب التدخين؛ فالمملكة العربية السعودية من الدول الرائدة في مكافحة التدخين بحمد الله تعالى".
وأضاف: "بناء على إحصائية المسح العالمي للتدخين (GATS) في المملكة العربية السعودية التي نفّذتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية؛ فقد كانت نسبة التدخين حوالى 20%، وأوضحت الإحصائية أن التدخين بين النساء حوالى 4%".
وأوضح "الزهراني" أن التدخين بكافة أنواعه وأشكاله يسبب أضرارًا صحية لاحتوائه على مواد ضارة ومسرطنة.
وبيّن أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين، وأن الوسيلة الفعالة للإقلاع عن التدخين هي زيارة إحدى عيادات الإقلاع عن التدخين، واستخدام الأدوية الطبية المعتمدة لذلك أو التواصل مع (937) لحجز موعد للإقلاع عن التدخين.