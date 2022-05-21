السجائر الإلكترونية ليست حلًّا.. كم نسبة السعوديات المدخنات؟ "الزهراني" يكشف

أكد مدير برنامج مكافحة التدخين في مجمع مكة الصحي، الدكتور علي الزهراني، أن نسبة ممارسة النساء للتدخين تبلغ 4٪؛ بينما الرجال هم الأعلى تدخينًا؛ لافتًا إلى أن السجائر الإلكترونية ليست وسيلة للإقلاع عن التدخين.