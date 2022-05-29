"السجان": دربنا قضاة سيعملون في المجلس الأعلى للقضاء و"المظالم" وسيتم قبول أول دفعة نسائية

وفيما يتعلق بحرص المعهد على الاستفادة من التقنيات الحديثة في التدريب، أشار الدكتور بندر السجان إلى أن المعهد قام بإطلاق منصة إثرائي التي وسعت النطاق الجغرافي لخدمات المعهد التدريبية؛ حيث تم تقديم أكثر من (4) ملايين حالة تدريبية، وتم إعداد أكثر من (316) منتجًا، منها (113) برنامجًا تدريبيًّا إلكترونيًّا. وبلغ عدد حضور المؤتمرات الإلكترونية المباشرة والمسجلة أكثر من (730) ألفًا، ووصل عدد مشاهدات الإضاءات الإثرائية قرابة نصف مليون مشاهدة. وهذه الأرقام جعلت من منصة "إثرائي" منصةً تدريبية عن بُعد لا يمكن الاستهانة بها على مستوى المنطقة والمحتوى العربي.