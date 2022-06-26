"السجان": ندرب بالواقع الافتراضي و"المحاكاة" بالتعاون مع الجامعات العالمية.. وتكاليف "استشاراتنا" هي الأقل

وضرب مدير عام معهد الإدارة العامة أحد الأمثلة للاستدلال على قدرة المعهد ودوره على التكيف السريع مع احتياجات سوق العمل؛ لمنح الإضافة النوعية، فذكر أنه تم تخريج (133) خريجًا، كأول دفعة من برنامج الدبلوم العالي للعلوم القانونية. هذا البرنامج الذي يسهم في ضخ كفاءات سعودية متخصصة في 4 فروع في مجال القانون، وهي: جنائي، وإداري، ودولي عام، وأعمال. ومن ضمن الخريجين لهذا العام قضاة سيعملون في المجلس الأعلى للقضاء وديوان المظالم، بالإضافة إلى العديد من المستشارين القانونيين المؤهلين علميًّا وتطبيقيًّا، الذين سيأخذون مواقعهم في القطاعين العام والخاص، كما يتم تطوير هذا البرنامج، بالإضافة لكافة برامج المعهد الأخرى؛ للتركيز على الجانب المهاري بشكل أكبر من خلال الحالات التدريبية والأنشطة التطبيقية واستخدام التقنيات الحديثة. كما أشار إلى قبول أول دفعة نسائية في البرنامج للعام الحالي 2022.