السجان: يوم التأسيس ذكرى مجيدة ومرحلة فارقة في تاريخ وطننا العريق

رفع مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر السجان التهاني والتبريكات، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله؛ بمناسبة ذكرى يوم التأسيس الذي كان بمثابة مرحلة مجيدة وفارقة في تاريخنا العريق نحو تدشين الدولة السعودية ونواة للجهود الدؤوبة لتوحيد وطننا منذ تولي الإمام محمد بن سعود الحكم في الدرعية عام 1139هـ (1727م)، مروراً بجهود مباركة توَّجها الملك المؤسس-طيب الله ثراه- بإعلان المملكة العربية السعودية دولةً أثبتت قيادتها إقليمياً ودولياً.

وأعرب عن احتفائه وجميع منسوبي المعهد بهذه المناسبة الوطنية العزيزة في نفوسنا جميعاً، وموجهاً التهنئة للمواطنين كافة الذين يجددون الولاء دوماً لقيادتنا الرشيدة وتفانيهم في خدمة وطننا الغالي، وما يشهده من استقرار وأمن ونهضة تنموية شاملة في جميع المجالات، واعتزاز بانتمائنا لهذا الوطن الشامخ والجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة- رعاها الله- التي أصبحت محط إعجاب وأنظار العالم أجمع.

وأكد مدير عام معهد الإدارة العامة أن يوم التأسيس يجسد ذكرى إصرار قيادة متفانية وبعزيمة لا تلين على بناء وطن آمن بقوته وقدرة مواطنيه على تحقيق الإنجازات، وتعانق طموحاته عنان السماء، في ظل التحديات الراهنة والمستقبلية على كافة الأصعدة، التي أكدت للقاصي والداني أن قيادتنا الرشيدة- يحفظها الله- تتمتع بحنكة قيادية سديدة، تتفاعل مع المتغيرات المختلفة، وتقدم منهجاً متميزاً في القيادة والرؤية الثاقبة، وهو ما تجلى في إطلاق رؤية المملكة 2030، والعمل على إحداث التحول من خلال إستراتيجية تنموية فعالة، وهو ما يجعلها نبراساً ونموذجاً بارعاً في الحكم والإدارة.

واختتم السجان بدعاء الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يوفقهما ويسدد خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يديم على المملكة وشعبها ما أنعم الله عليهم، وما يتمتعون به من خير ونماء ورفاهية وسلام.