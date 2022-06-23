السجن سنتين وغرامة مليون و200 ألف ريال لمدانَيْن بجريمة التستر في تجارة الحديد والمعادن

ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالدمام المتضمن فرض عقوبة السجن لمدة سنتين على المقيم، وتغريم المُدانين مبلغاً قدره مليون و200 ألف ريال والتشهير بهما على نفقتهما، بالإضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظامًا وهي إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.