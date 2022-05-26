السجن 7 سنوات لأمريكي احتال على سعودي وآخرين بقِطع ولوحات فنية

وأشارت صحيفة "إنفو بي اي اي"، إلى أن المتهم إينجو فيلبريك ( 34 عاماً ) وهو أمريكي الجنسية قام بعدة عمليات احتيال أخرى منها بيع لوحات فنية على عدة أشخاص، والاختفاء لمدة 6 أشهر قبل أن يتم القبض عليه في 2019 وتقديمه للمحاكمة .