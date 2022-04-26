"السحيباني" يؤكد استمرار الموقف السعودي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية

جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الاجتماع الاستثنائي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، والمنعقد استجابةً لطلب من جمهورية إندونيسيا بالتنسيق والتشاور مع المملكة العربية السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية؛ ما يؤكد حرص منظمة التعاون الإسلامي على تبني موقف إسلامي موحد بالتنسيق مع أعضاء المنظمة والتكامل مع المنظمات الإقليمية الفاعلة لوقف تلك الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية التي تمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين في كل الأصقاع، وتقويضًا لحرية العبادة في المسجد الأقصى المبارك، وتقييدًا لحرية وصول المصلين إليه أو المعتكفين فيه، واحترام قداسة المكان والمكانة، واستشعار خصوصيات هذه الأيام المباركات من هذا الشهر الكريم، حيث تجدد المملكة استمرار الموقف السعودي الثابت والدائم من هذه القضية المركزية المهمة وذلك في إطار ما تقدمه من دعم للجهود الدولية لقضايا الأمة العربية والإسلامية، وكذلك تأكيد دعمها المستمر للشعب الفلسطيني النابع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وفي ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده؛ لتعزيز استقرار المنطقة برمتها.