"السحيباني" يبحث مع مندوب باكستان لدى "التعاون الإسلامي" أوجه التعاون

استقبل الدكتور صالح بن حمد السحيباني مندوب المملكة الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر المندوبية الدائمة بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة السفير رضوان سعيد شيخ المندوب الدائم لجمهورية باكستان الإسلامية لدى المنظمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثيين بما يخدم مهام المنظمة العريقة التي تعد ثاني أكبر منظمة دولية سياسية حكومية متعددة الأطراف في العالم بعد الأمم المتحدة وتضم في عضويتها ٥٧ بلدًا إسلاميًا من مختلف القارات الإفريقية والآسيوية والمجموعة العربية، إلى جانب العديد من المراقبين والمبعوثين من دول غير الأعضاء في المنظمة وكذلك العديد من المنظمات الدولية المختلفة ذات العلاقة.
وستستضيف العاصمة الباكستانية إسلام أباد الدورة الثامنة والأربعين للاجتماع الوزاري لوزراء خارجية الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يومي 22 و 23 مارس الجاري، حيث سترأس جمهورية باكستان الإسلامية المجلس الوزاري طيلة فترة الدورة الـ 48.
حضر اللقاء من جانب مندوبية المملكة الدائمة الوزير المفوض هاني كاشف مسؤول ملف القمة الإسلامية والمجلس الوزاري، والمستشار صالح العنزي مسؤول ملف الأجهزة التابعة للمنظمة وشؤون الشباب، والسكرتير الأول تغريد المحمادي مسؤولة البرتوكول والمراسم ومنسقة ملفات الأسرة والشؤون الإنسانية، فيما حضر من الجانب الباكستاني السيد نظامي نائب المندوب الدائم.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد وجسور التواصل البناء والتشاور بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك في إطار منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من المملكة مقرًا لها إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل مع التحديات.