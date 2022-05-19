"السحيباني" يستقبل المندوب المالديفي بالتعاون الإسلامي ويبحثان التعاون المشترك

استقبل مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني في مقر المندوبية الدائمة بفرع وزارة الخارجية بمنطقة مكة المكرمة نظيره المندوب الدائم لجمهورية المالديف بالمنظمة، سفير المالديف لدى المملكة السيد محمد خليل.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل في ظل التحديات التي تواجه بعض دول المنظمة، كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم مهام منظمة التعاون الإسلامي.
حضر اللقاء من الجانب المالديفي السيد حسين رشيد أحمد القنصل العام المالديفي في جدة، والسكرتير الأول في القنصلية محمد رامز، فيما حضر من المندوبية الوزير المفوض في المندوبية هاني كاشف، وتغريد المحمادي السكرتير الأول، وأروى المطوع السكرتير الأول.