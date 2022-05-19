"السحيباني" يستقبل المندوب المالديفي بالتعاون الإسلامي ويبحثان التعاون المشترك

وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز روابط علاقات العمل المتعدد بين المندوبين الدائمين ودعم التنسيق المستمر الذي يدفع بالعمل الإسلامي المشترك إلى التقدم والنماء والتطور والتفاعل في ظل التحديات التي تواجه بعض دول المنظمة، كما جرى خلال اللقاء استعراض أوجه العمل الإسلامي المشترك في إطار منظومة منظمة التعاون الإسلامي وأجهزتها المتعددة، وسبل تعزيز التعاون الوثيق بين البعثتين بما يخدم مهام منظمة التعاون الإسلامي.