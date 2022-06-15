"السحيمي": ندرس الاستفادة من مطار ينبع كمنفذ استقبال ومغادرة الحجاج

وأبدى الجميع خلال الاجتماع استعدادهم التام لاستقبال الحجاج عبر منفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، منوهين بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.