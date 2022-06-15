"السحيمي": ندرس الاستفادة من مطار ينبع كمنفذ استقبال ومغادرة الحجاج

أكد محافظ ينبع رئيس اللجنة التنفيذية للحج والعمرة سعد بن مرزوق السحيمي خلال ترؤسه اجتماع اللجنة التنفيذية للحج بحضور مديري الجهات ذات العلاقة بخدمة ضيوف الرحمن للجميع بذل الجهود وتوفير الطاقات؛ لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن؛ وذلك إنفاذًا لتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة الاستفادة من مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بمحافظة ينبع كمنفذ لاستقبال ومغادرة ضيوف الرحمن ابتداء من موسم الحج 1443هـ.
وأبدى الجميع خلال الاجتماع استعدادهم التام لاستقبال الحجاج عبر منفذ مطار الأمير عبدالمحسن بن عبدالعزيز بينبع، منوهين بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين من جهود لخدمة ضيوف الرحمن.