"السدحان التجارية" مالكة سلسلة سبار العالمية تدشن أحدث فروعها بالرحمانية

دشنت شركة السدحان التجارية، المالكة لسلسلة متاجر سبار العالمية، في المملكة العربية السعودية، أمس الأربعاء، أحدث فروعها في حي الرحمانية بمدينة الرياض، بحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة السدحان، والإدارة التنفيذية، وعدد من موردي الشركة الأساسيين، بالإضافة لفريق العمل، وجمع غفير من عملاء سبار سوبر ماركت العالمية في الرياض، في ظل التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الجهات الرسمية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة السدحان التجارية محمد بن عبدالعزيز السدحان: يأتي هذا الافتتاح امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر سبار سوبرماركت العالمية داخل المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المميزة على نطاق جغرافي واسع، والتي وصل عدد فروعها إلى 14 فرعاً عصرياً تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز، ويؤكد التزامها في الوقت ذاته المساهمة في النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديداً ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية شركة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها و زيادتها.
وأشار إلى الدور المهم الذي تلعبه الشركة في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي، والذي ينطلق من إيمان مجلس ادارة الشركة بقدرات الشباب السعودي وضرورة الاستثمار في العامل البشري الوطني وفق مستهدفات تحقيق رؤية المملكة 2030 تحت مظلة الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف "السدحان": افتتاح هذا الفرع من متاجر سبار سوبر ماركت العالمية جاء بعد افتتاح فرعي النخيل وعرقة قبل فترة وجيزة، وسيتلوه خلال الفترة المقبلة افتتاح عدة فروع جديدة أخرى من متاجر سبار في العديد من أحياء الرياض، ضمن خطة الشركة الطموحة والتي تعززها ثقة الأجيال المتعاقبة من عملائنا على مدى السنوات الماضية من مسيرة شركة السدحان العملية والتي تمتد منذ العام 1952م.
وأردف: يأتي الافتتاح تلبية للطلب المتزايد من قِبَل عملائنا لتوفير خدمة عصرية تتناسب مع احتياجاتهم المتنوعة من المنتجات الطازجة و المواد الاستهلاكية والغذائية، و تشكيلة المخبوزات الطازجة، مع التزامنا المستمر بتقديم الخدمات والأصناف والعروض المتميزة التي تلبي متطلبات وحاجات المستهلك السعودي بأعلى مستوى خدمة ممكنة وبأنسب الأسعار.
جدير بالذكر أن فرع سبار ماركت- حي الرحمانية الواقع على شارع التخصصي، مجهز بأحدث التقنيات والمعدات، ويتميز بكوادر بشرية مؤهلة وبأطقم عمل متخصصة بأعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للعملاء في جو سبار الأوروبي الجميل. وتم تشييده على مساحة إجمالية تبلغ 950 مترًا مربعًا.
ويتمتع الفرع الجديد بتصميم عصري متطور يتيح عرضًا متميزًا لتشكيلة منوعة من المنتجات الغذائية التي تشمل الخضار والفواكه، والمخابز المتكاملة الحديثة والتي تقدم البيتزا والمناقيش والمعجنات وأصناف الخبز، وأصناف الملحمة المتنوعة و الأسماك والدواجن، إضافة إلى مستلزمات العناية بالمنزل ومنتجات العناية الشخصية.
على صعيد متصل؛ تضمّن برنامج الافتتاح عروضًا قوية على العديد من الأصناف إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون عضوية برنامج المكافآت "ماي سبار My Spar". والذي يؤهلهم للاستفادة من الخصومات والعروض المميزة التي يقدّمها البرنامج للمتسوقين.
يشار إلى أن سلسلة متاجر سبار العالمية تتواجد في أكثر من 48 دولة حول العالم بأكثر من 13,500 متجر في 4 قارات تقوم بخدمة أكثر من 13 مليون عميل يوميًا في العالم.