"السدحان التجارية" مالكة سلسلة سبار العالمية تدشن أحدث فروعها بالرحمانية

وقال رئيس مجلس إدارة شركة السدحان التجارية محمد بن عبدالعزيز السدحان: يأتي هذا الافتتاح امتداداً لنهج الشركة في التوسع والتطوير وتحقيق المزيد من النمو من خلال سلسلة متاجر سبار سوبرماركت العالمية داخل المملكة، للوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء وتقديم خدماتها المميزة على نطاق جغرافي واسع، والتي وصل عدد فروعها إلى 14 فرعاً عصرياً تواكب التطور في أذواق وحاجات المستهلك السعودي الباحث عن التميز، ويؤكد التزامها في الوقت ذاته المساهمة في النمو الذي يشهده القطاع الخاص وقطاع التجزئة تحديداً ومسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهو ما يعكس استراتيجية شركة السدحان التوسعية لتطوير شبكة فروعها و زيادتها.