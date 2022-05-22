"السديري": المملكة استعرضت بـ"الألكسو" نجاحاتها العلمية والتربوية

وأكد في تصريح له على هامش مشاركته في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لمنظمة "الألكسو"، أن المملكة استعرضت نجاحاتها العالمية في تطبيق نموذج التعليم عن بُعد والارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العديد من الجوائز الدولية وبراءات الاختراع التي تعزز تنافسيتها في المجال البحثي والعلمي، وكذلك تحقيق 22 جائزة في مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، إضافة إلى جهود رفع الوعي والمعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجية التمكين الثقافية لبناء القدرات ودعم المواهب الشابة، وحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع.