"السديري": المملكة استعرضت بـ"الألكسو" نجاحاتها العلمية والتربوية

أوضح نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار الدكتور محمد بن أحمد السديري، أن المملكة شاركت تجاربها العلمية والتربوية والثقافية الناجحة مع الدول الأعضاء في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، خلال اجتماعات الدورة الـ 26 للمؤتمر العام واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ 117 والمنعقدين بتونس؛ سعياً لدعم الأهداف التي تحقق الخير والرخاء لشعوب ودول المنظمة.
وأكد في تصريح له على هامش مشاركته في الدورة الـ 26 للمؤتمر العام لمنظمة "الألكسو"، أن المملكة استعرضت نجاحاتها العالمية في تطبيق نموذج التعليم عن بُعد والارتقاء بجودة التعليم، وتحقيق العديد من الجوائز الدولية وبراءات الاختراع التي تعزز تنافسيتها في المجال البحثي والعلمي، وكذلك تحقيق 22 جائزة في مسابقة إنتل الدولية للعلوم والهندسة "آيسف 2022"، إضافة إلى جهود رفع الوعي والمعرفة بمجال البيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استراتيجية التمكين الثقافية لبناء القدرات ودعم المواهب الشابة، وحماية التراث الثقافي المعرض للخطر في مناطق النزاع.
وأضاف أن المملكة تثمن وتدعم المبادرات والمشاريع التي تصب في مصلحة الشعوب العربية والإسلامية، كما تفخر بشراكتها مع المنظمة والتي تطمح من خلالها إلى تحقيق النتائج والأهداف المرجوة بشكل فعّال يحقق القيمة والأثر المستدام"، منوهاً بتبني المملكة العديد من البرامج والمبادرات والمشروعات البناءة مع المنظمات الإقليمية والدولية التي تخدم رؤية 2030 وتحقق مستهدفاتها الوطنية.
وأشار إلى أن المملكة عملت بالتعاون مع منظمة "الألكسو" والدول الأعضاء على تنفيذ حزمة من المبادرات والمشاريع والشراكات الفاعلة في مختلف القطاعات للنهوض بالمجالات الثقافية والتربوية والعلمية والوصول بها إلى أهداف المنظمة السامية، موضحاً أن الاجتماعات ركزت على أهمية تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك مع الأعضاء لتحقيق الغايات والأهداف المرجوة التي تسهم في بناء قدراتها الوطنية والإقليمية على نحو مستدام.
وكان الدكتور السديري قد رأس، نيابة عن رئيس اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة الـ 26 للمؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الـ117 المنعقدين بتونس.