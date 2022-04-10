"السديري": تدشين الحملة الوطنية للعام الثاني تعكس دعم خادم الحرمين وولي العهد للعمل الخيري

وأشار "السديري" إلى أن العمل الخيري والإحسان هو ما دأب عليه قادة هذه البلاد المباركة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- طيب الله ثراه-، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي يجد فيه العمل الخيري تنظيماً أكبر واهتماماً أشمل واستفادة من التطورات التقنية في دعم الإحسان والعطاء عبر المنصة الوطنية إحسان، والتي تحظى بدعم واهتمام سمو ولي العهد -حفظه الله-.