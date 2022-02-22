"السديري": يوم التأسيس مصدر فخر واعتزاز بتاريخ هذه الدولة

رفع وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للدولة السعودية.

وقال الدكتور "السديري": إن الاحتفاء بهذا اليوم التاريخي لتأسيس الدولة السعودية على يدي الإمام محمد بن سعود يعد مصدر فخر واعتزاز بهذا التاريخ العظيم لهذه الدولة، وبجذورها الراسخة وأئمتها وملوكها العظماء الذين خلد التاريخ ما قاموا به من بناء دولة مدنية أساسها كتاب الله وسنة رسوله، فتحقق الأمن والوحدة.

وأضاف "السديري": إن هذه الذكرى التاريخية تحمل معاني عظيمة وقيماً راسخة وإبرازاً لتاريخ عريق وحضارة دولة أرسى دعائمها الإمام محمد بن سعود قبل أكثر من ثلاثة قرون من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، ومن ثم استعادتها على يدي الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود، وصولاً إلى الدولة السعودية الثالثة (المملكة العربية السعودية) التي أسسها ووحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- والتي نشهد في عصرنا الحاضر ما وصلت إليه من تقدم وازدهار ومكانة عالية وثقل سياسي واقتصادي على مستوى العالم سائلًا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يعز هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه وازدهاره.