"السديس": استقبال ولي العهد للموهوبين تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بالموهبة والإبداع

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعليقًا على احتفاء الأمير محمد بن سلمان بالموهوبين الذين حققوا إنجازًا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، إنه من غير المستغرب على سمو ولي العهد دعمه وتحفيزه للموهوبين، مؤكدًا أن العناية بأبناء وبنات الوطن منهج قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفًا أن سمو ولي العهد مكّن الشباب من خلال الرؤية المباركة (2030)؛ ما أسهم في تتويج مجهوداتهم بالابتكارات والإبداع.