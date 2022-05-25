"السديس": استقبال ولي العهد للموهوبين تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة بالموهبة والإبداع

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، تعليقًا على احتفاء الأمير محمد بن سلمان بالموهوبين الذين حققوا إنجازًا غير مسبوق في معرض آيسف 2022، إنه من غير المستغرب على سمو ولي العهد دعمه وتحفيزه للموهوبين، مؤكدًا أن العناية بأبناء وبنات الوطن منهج قادة هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبدالعزيز وصولاً لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفًا أن سمو ولي العهد مكّن الشباب من خلال الرؤية المباركة (2030)؛ ما أسهم في تتويج مجهوداتهم بالابتكارات والإبداع.
وقال الدكتور السديس إن استقبال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للموهوبين ما هو إلا تجسيد لاهتمام القيادة الرشيدة للموهبة والإبداع لتحقيق المبادرات والابتكارات.
وتابع "السديس": "أصبحنا نرى أبناء وبنات هذا الوطن يتبوؤون المناصب العليا، ويسابقون الأمم إلى المجد في مضمار العلم والخير".
وكان الشيخ عبدالرحمن السديس أعلن عن مبادرة للموهوبين تتمحور في مذكرة تفاهم بين "رئاسة الحرمين" و"موهبة" في حديثه الهاتفي عن بعد خلال تكريم وفد الموهوبات اللاتي استضافتهن "الرئاسة" أخيرًا مع أولياء أمورهن لأداء مناسك العمرة.
واعتبر "السديس" ما حققه منتخب الموهوبين بكل المعايير في معرض آيسف 2022 منجزًا عالميًا غير مسبوق بتحقيق 22 جائزة، مؤكدًا أن "الرئاسة" حريصة على دعم الموهوبين والمتميزين.
وأعلن "السديس" أخيرًا عن إقامة مسابقة سنوية برعاية "الرئاسة" تُعنى بالطلاب الموهوبين، فضلاً عن جاهزية "الرئاسة" لاحتضان الموهوبين.
وكان ولي العهد استقبل وفد مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" برئاسة الأمين العام المكلف، الدكتورة آمال بنت عبدالله الهزاع، والطلبة الموهوبين والموهوبات الفائزين في معرض آيسف 2022م من الحاصلين على الجوائز الكبرى والخاصة.
وأدى وفد الموهوبات أخيرًا مناسك العمرة، حيث استضافتهم "الرئاسة" بتوجيه مباشر من الرئيس العام.