السديس: اغتنموا هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جميع المسلمين إلى اغتنام هذه الليلة الفضيلة .
وقال: عليكم باغتنام هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر، ولهذا فعلينا بالاجتهاد بالدعاء، وحديث عائشة رضي الله عنها ملمح واضح في هذا المجال تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها. قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.
وأضاف: نظراً للتدافع والتوافد الكبير للمعتمرين والمصلين إلى البيت الحرام فإننا نوصي الجميع بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم، عليكم بالتعاون مع الرئاسة والجهات الأمنية.