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السديس: اغتنموا هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر

قال: نوصي الجميع بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم
السديس: اغتنموا هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر
الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس
سبق
سبق

دعا الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس جميع المسلمين إلى اغتنام هذه الليلة الفضيلة .

وقال: عليكم باغتنام هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر، ولهذا فعلينا بالاجتهاد بالدعاء، وحديث عائشة رضي الله عنها ملمح واضح في هذا المجال تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها. قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

وأضاف: نظراً للتدافع والتوافد الكبير للمعتمرين والمصلين إلى البيت الحرام فإننا نوصي الجميع بالتراحم والرفق والسكينة وعدم التدافع والتزاحم، عليكم بالتعاون مع الرئاسة والجهات الأمنية.

عبدالرحمن السديس
البيت الحرام
شهر رمضان
ليلة القدر
الرئيس العام لشؤون الحرمين

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