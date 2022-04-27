السديس: اغتنموا هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر

وقال: عليكم باغتنام هذه الليلة الفضيلة ويرجى أنها ليلة القدر، ولهذا فعلينا بالاجتهاد بالدعاء، وحديث عائشة رضي الله عنها ملمح واضح في هذا المجال تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وافقت ليلة القدر ماذا أقول فيها. قال قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.