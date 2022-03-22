"السديس": الاعتكاف بالحرمين سيكون بالعشر الأواخر من رمضان

وأعلن السديس، أمس بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة عددٍ من الإعلاميين؛ تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة اليوم.