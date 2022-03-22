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"السديس": الاعتكاف بالحرمين سيكون بالعشر الأواخر من رمضان
وفق ضوابط محددة واستخراج التصاريح من خلال موقع الرئاسة
أوضح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، إتاحة الاعتكاف بالحرمين الشريفين سيكون بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي ﷺ.
وكان "السديس" قد زفّ البشرى بعودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأوضحت رئاسة الحرمين أن الاعتكاف سيكون وفق ضوابط ومعايير محددة، وستتم إتاحة استخراج التصاريح من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريبًا.
وأعلن السديس، أمس بمقر الرئاسة العامة بمكة المكرمة، بحضور وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومشاركة عددٍ من الإعلاميين؛ تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1443هـ، خلال اللقاء الإعلامي الذي أقامته الرئاسة العامة اليوم.