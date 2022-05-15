السديس: التعاون مع "الإحصاء" بكل وضوح وشفافية مطلب ديني وواجب وطني

لفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تعاون أفراد المجتمع مع الهيئة العامة للإحصاء والتي تمارس مهام عملها في إطار التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية واجب وطني يخدم الدور التنموي في البلاد المباركة - حفظها الله - .