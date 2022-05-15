السديس: التعاون مع "الإحصاء" بكل وضوح وشفافية مطلب ديني وواجب وطني

لفت الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن تعاون أفراد المجتمع مع الهيئة العامة للإحصاء والتي تمارس مهام عملها في إطار التعداد السكاني في المملكة العربية السعودية واجب وطني يخدم الدور التنموي في البلاد المباركة - حفظها الله - .
وأشار السديس إلى أهمية تقديم المعلومات للجنة والتي ستسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - رعاها الله - في تحقيق الأهداف التنموية ونهضة الوطن.
ودعا الله -عز وجل- أن يوفق جهود الهيئة العامة للإحصاء وأن يوفقهم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، خير الجزاء على ما يقدمانه لنهضة البلاد وتنميتها.