"السديس": الدعم الحكومي انعكاس لتلمس القيادة الرشيدة احتياجات الأسر المستحقة

وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمين - بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن؛ بأنه انعكاس لعناية ورعاية ولاة الأمر، وتلمسهم احتياج الأسر المستحقة وحرصهم على التخفيف من تداعيات الأسعار العالمية.
وأضاف: لقد تضمن التوجيه الكريم تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمستحقي الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أن حزمة الدعم وإعادة فتح التقديم على برنامج حساب المواطن، الداعم لأبناء هذا الوطن، تجسد العناية الكريمة وبهذه الفئات الأكثر تأثرًا بتداعيات ارتفاع الأسعار العالمية.
وبيَّن الرئيس العام أن القيادة رأت من منظورها زيادة المخزونات الإستراتيجية للمواد الأساسية للتعامل مع الارتفاع، وهذه الخطوة ستكون عامل استقرار للأسعار في ظل الاحتمالات القائمة باستمرار الأزمة، وذلك ما توليه هذه البلاد الغالية جل اهتمامها بالوطن وشعبه وإرخائه ويسعون دومًا لرقي معيشتهم.