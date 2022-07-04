"السديس": الدعم الحكومي انعكاس لتلمس القيادة الرشيدة احتياجات الأسر المستحقة

وصف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما رفعه سمو ولي العهد الأمين - بالموافقة على تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار العالمية، منها 10 مليارات لمستفيدي الضمان الاجتماعي وبرنامج حساب المواطن؛ بأنه انعكاس لعناية ورعاية ولاة الأمر، وتلمسهم احتياج الأسر المستحقة وحرصهم على التخفيف من تداعيات الأسعار العالمية.