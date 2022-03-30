"السديس": الرعاية الملكية تجسّد الاهتمام بأم القرى حرمًا ومنطقة وتطويرًا ورؤية مستقبلية

وبيّن أن هذه الرعاية الكريمة ليست مستغربة على القيادة الرشيدة؛ فقد جعلوا خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أولوياتهم؛ لافتًا إلى أن أم القرى تشهد -ولله الحمد والمنة- تطورًا متسارعًا في المشاريع العملاقة؛ ولا سيما في المسجد الحرام، ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ المباركة التي جاءت لخدمة بلاد الحرمين الشريفين.