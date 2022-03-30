"السديس": الرعاية الملكية تجسّد الاهتمام بأم القرى حرمًا ومنطقة وتطويرًا ورؤية مستقبلية

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتشريف مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، الاحتفالَ بمناسبة مرور مائة عام على إنشاء صحيفة "أم القرى" مساء اليوم بالعاصمة المقدسة.
وأكد "السديس" على الرعاية الملكية التي تجسّد عناية القيادة الرشيدة بأم القرى حرمًا ومنطقة وتطويرًا ورؤية مستقبلية.
وبيّن أن هذه الرعاية الكريمة ليست مستغربة على القيادة الرشيدة؛ فقد جعلوا خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من أولوياتهم؛ لافتًا إلى أن أم القرى تشهد -ولله الحمد والمنة- تطورًا متسارعًا في المشاريع العملاقة؛ ولا سيما في المسجد الحرام، ومواكبة رؤية المملكة ٢٠٣٠ المباركة التي جاءت لخدمة بلاد الحرمين الشريفين.
ورفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين.
وكانت وزارة الإعلام قد أكملت استعدادها للاحتفال مساء اليوم بمرور 100 عام على إنشاء صحيفة "أم القرى"، وسط حضور وزراء ومثقفين وإعلاميين.