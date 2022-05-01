"السديس": جاهزية كاملة لصلاة العيد بالحرمين الشريفين

الرئيس العام قال إن نجاح الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان يعود بشكل رئيس لتضافر الجهود وخلق منظومة خدمية متكاملة تراعي معايير الجودة العالمية؛ مما أسهم في مواصلة سلسلة نجاحات المملكة في إدارة منظومة الحج والعمرة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن تجويد أعمال التخطيط والتنفيذ لخدمات ومبادرات خدمية وتقنية توفير منظومة خدمية متكاملة تلبي رغبات القاصدين من أنحاء العالم وتحسّن من تجربتهم عند أداء النسك والعبادات بالحرمين الشريفين وفق حوكمة وقياس الأثر، مؤكدًا أن الاستعدادات تنصب لصلاة العيد في الحرمين، وقد شهد المسجد الحرام والمسجد النبوي تدفقًا غير مسبوق لم يشهده الحرمان منذ سنين طويلة، خصوصًا في ليلة السابع والعشرين، والتاسع والعشرين التي تم فيها ختم القرآن الكريم؛ حيث توافد ملايين القاصدين والمصلين والمعتمرين والزائرين لأداء مناسكهم، في لحظات إيمانية وروحانية يعيشها زوار البيت العتيق.