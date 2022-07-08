"السديس": جاهزية مقر ترجمة خطبة عرفة بنمرة رسالة التسامح تصل إلى العالم

ويتبع الإدارة العامة للغات والترجمة إدارتان هما: إدارة الإرشاد المكاني، وإدارة الترجمة التخصصية. ويتبع الإدارة العامة للبث الرقمي إدارة البث الرقمي، ويتبع إدارة الإرشاد المكاني وحدتان هما: وحدة لسان الحاج والمعتمر، ووحدة مراكز الاستعلامات. ويتبع إدارة الترجمة التخصصية وحدتان هما: وحدة الترجمة الشرعية، ووحدة لغة الإشارة. وأصبحت الوكالة جهة مستقلة معنية بالترجمة واللغات لإيصال رسالة الحرمين للعالم. ولا تكتفي وكالة الغات والترجمة بترجمة خطبة عرفة وبثها إلكترونيًّا لتصل إلى المستفيدين حول العالم بعدة لغات فحسب، بل ترجمة جميع الخطب المنبرية: "الجُمع - الأعياد - الخسوف – الكسوف – الاستسقاء"، ترجمة تحريرية وبثها تزامنيًّا أثناء الخطبة، إلى جانب ترجمة الدروس العلمية وبثها إلكترونيًّا لتصل إلى المستفيدين حول العالم بعدة لغات، وترجمة وتدقيق اللوحات الإرشادية بالمسجد الحرام؛ حيث وصلت ترجمة خطبة عرفات إلى ١٠٠ مليون حاج ومستفيد ومستمع خلال موسم حج العام الماضي. واتبعت الرئاسة العامة منهجية وضعتها لتجاوز مستهدفاتها، وفي موسم حج العام لتصل ١٥٠ مستفيدًا كمستهدف في خطتها لإيصال ترجمة خطبة عرفات إلى العالم؛ حيث سخرت كل إمكانياتها باستخدام التقنية العالمية الحديثة للوصول إلى معدلات أعلى وبثّها للحجاج ولجميع المسلمين في العالم الإسلامي وجميع بقاع الأرض، وللمهتمين والراغبين لاستماع الخطبة من المسلمين غير الناطقين بالعربية وغير المسلمين، ولإيصال رسالة الحرمين الشريفين، وإظهار رسالة المملكة وما تتميز به من تسامح وتحابّ ودعوة إلى الوسطية والاعتدال.