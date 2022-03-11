"السديس": جاهزية وتأهب لرمضان وتقييم صارم للأداء التشغيلي مع انسيابية وتكامل في الأدوار

وأكد الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن الوكالات الميدانية والإدارية بالرئاسة رفعت حالة الجاهزية للتعامل مع تنظيم أعداد القاصدين لأداء النسك والعبادات بالحرمين وتهيئة منظومة خدمات تراعي معايير الجودة خلال رفع الإجراءات الاحترازية، وتطلعات الوافدين من أنحاء العالم، مؤكداً أن وجود انسيابية وتناغم بين مختلف الإدارات والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هو نتاج دعم سخي ولا محدود من القيادة الرشيدة، مؤكدًا جاهزية الرئاسة لموسم شهر رمضان.