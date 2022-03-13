"السديس" حول تنفيذ "الداخلية" الحدود الشرعية على المدانين بالإرهاب: شفاءٌ لصدور المؤمنين

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ببيان وزارة الداخلية في تطبيق أحكام القضاء الشرعي، على عددٍ من المدانين بقضايا إرهابية.
وأكّد الشيخ السديس؛ أهمية تنفيذ الحدود الشرعية، وريادة المملكة العربية السعودية في هذا المجال، حفاظاً على أمن المجتمع واستقراره، ومنع الجريمة والأفكار الضالة والمعتقدات المنحرفة.
وقال: إن هذا البيان المبارك والموفق والمسدّد وما جاء فيه، شفاءٌ لصدور المؤمنين، من خلال الحرص على تطبيق أحكام الشريعة، التي تهدف مقاصدها إلى اجتماع كلمة المسلمين، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، ودحر المناهج الهدامة والمنحرفة التي تسعى لإخلال الأمن وإزهاق الأنفس وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين للخطر من قِبل الفئة الضالة.