"السديس" حول تنفيذ "الداخلية" الحدود الشرعية على المدانين بالإرهاب: شفاءٌ لصدور المؤمنين

وقال: إن هذا البيان المبارك والموفق والمسدّد وما جاء فيه، شفاءٌ لصدور المؤمنين، من خلال الحرص على تطبيق أحكام الشريعة، التي تهدف مقاصدها إلى اجتماع كلمة المسلمين، ونبذ أسباب الفرقة والاختلاف، ودحر المناهج الهدامة والمنحرفة التي تسعى لإخلال الأمن وإزهاق الأنفس وإضاعة الحقوق وتعريض مصالح الوطن والمواطنين والمقيمين للخطر من قِبل الفئة الضالة.