"السديس" خلال تفقده مشروع ترجمة خطبة عرفة: الله منّ علينا بخدمة الحرمين

وقال خلال الزيارة: إن الله -عزّ وجلّ- منّ علينا في هذه البلاد المباركة بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وأننا اليوم بفضل الله أولاً، ثم بدعم ولاة الأمر نخدم المسلمين في كافة أصقاع المعمورة من خلال هذا المشروع المبارك الذي يسعى إلى إيصال الرسالة السامية من منبر يوم عرفة.