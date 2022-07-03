"السديس": رسالة الحج إنسانية عالمية تعكس وسطية الإسلام والمملكة نجحت في إدارة الأزمة

وأكد "السديس" على مواصلة استحداث وتطوير الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وتفعيل التقنيات العالمية الحديثة في التطوير والتحسين والتجديد، ونشر الوعي بين الحجاج والمعتمرين والزائرين بضرورة التعاون مع الجهات المعنية في الأخذ بالتعليمات والخطط؛ لأداء نسكهم بكل يسر وسهولة، إلى جانب تضافر جهود كافة القطاعات المعنية في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين من رجال الأمن والصحة والعاملين في الحرمين الشريفين، وإظهار محاسن الدين للعالم أجمع من خلال بث خطبة عرفة، وترجمتها المباشرة إلى اللغات العالمية الأخرى وإبراز إدارة حركة الحشود الهائلة، والتفويج المنظم، وتسهيل تنقل الحجاج بين المشاعر والمسجد الحرام والطواف والسعي، في وقت وجيز، وبكل يسر نقل تجربة الحجاج والمعتمرين والزائرين عبر الوسائل الإعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، وما لمسوه من جودة الخدمات وتطورها.