"السديس": روبوتات ذكية في مختلف المجالات لخدمة ضيوف الرحمن

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن موسم حج العام الحالي سيشهد إطلاق عدد من الروبوتات الذكية الجديدة في مختلف المجالات لخدمة ضيوف الرحمن في المسجد الحرام.
وقال الشيخ السديس خلال تدشينه حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عامها العاشر: "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" تحت شعار الجودة والريادة في حُسن الهداية وتميُّز الرفادة وكرم الوفادة. وخطة رئاسة الحرمين لموسم الحج التشغيلية والميدانية سيتم إطلاقها يوم الأحد القادم، وستتركز على تدشين التطبيقات الذكية والقصص المؤنسة الإبداعية، وتعظيم شعار الجودة والريادة والرفادة. مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تحقيق أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأضاف السديس بأن منسوبي رئاسة الحرمين على أتم الاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن وفق الخطط المدروسة، والخدمات المكثفة التي أعدتها الرئاسة لاستقبال ضيوف الرحمن وفق تطلعات القيادة الحكيمة.
وأكد ضرورة تكامل منظومة الخدمات، والمحافظة على النجاحات السابقة، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة لصنع قصص النجاح، وتحقيق نقلات نوعية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد عقد سلسلة من الاجتماعات خلال الأيام الماضية مع مساعدي الرئيس والوكلاء المساعدين في وكالة المسجد النبوي، المخصصة لمناقشة خطة موسم حج العام الحالي، واجتماعات مماثلة مع قيادات رئاسة الحرمين لوضع اللمسات الأخيرة لخطة الموسم لاستقبال مليون حاج.