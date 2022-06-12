"السديس": روبوتات ذكية في مختلف المجالات لخدمة ضيوف الرحمن

وقال الشيخ السديس خلال تدشينه حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في عامها العاشر: "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" تحت شعار الجودة والريادة في حُسن الهداية وتميُّز الرفادة وكرم الوفادة. وخطة رئاسة الحرمين لموسم الحج التشغيلية والميدانية سيتم إطلاقها يوم الأحد القادم، وستتركز على تدشين التطبيقات الذكية والقصص المؤنسة الإبداعية، وتعظيم شعار الجودة والريادة والرفادة. مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى تحقيق أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.