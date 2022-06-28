"السديس": سنشهد نقلة نوعية في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بحج هذا العام

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن التحول الرقمي والتطبيقات الذكية في الحرمين الشريفين تحظى بدعمٍ لا محدود من القيادة الرشيدة -رعاها الله- مشيراً إلى أهمية التقانة والرقمنة في تيسير وتسهيل أعمال الموظفين لخدمة الحجاج والمعتمرين وقاصدي الحرمين الشريفين.
وأوضح السديس، أن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الإستراتيجية "٢٠٢٤"، بأكثر من (٥٠) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (١٠) تطبيقات رقمية، وأكثر من (٤) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.
وبيّن أن من شأن هذه الخدمات الرقمية والأنظمة الداخلية التي تتطلب عدداً من العمليات التشغيلية والتطويرية لأتمتة الأعمال وتطوير البنية الرقمية وتأمين أفضل سبل الحماية من التهديدات السيبرانية، لتجعل الحرمين الشريفين مواكبَيْن لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، وتحقيق الريادة العالمية في مجال تقديم الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.