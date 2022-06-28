"السديس": سنشهد نقلة نوعية في التحول الرقمي والتطبيقات الذكية بحج هذا العام

وأوضح السديس، أن الرئاسة ستشهد نقلة نوعية في مجال تقديم الخدمات التقنية والرقمية والذكاء الاصطناعي وفق خططها الإستراتيجية "٢٠٢٤"، بأكثر من (٥٠) خدمة إلكترونية مختلفة، وأكثر من (١٠) تطبيقات رقمية، وأكثر من (٤) مواقع إلكترونية، في نطاقات عمل محددة ستسهم في صيانة وتشغيل وتطوير الأنظمة والخدمات الإلكترونية، وتشغيل وصيانة وتهيئة الخوادم، وتشغيل وصيانة وتهيئة الموزعات السلكية واللاسلكية، وتهيئة غرف مراكز البيانات.