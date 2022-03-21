"السديس": شرّفنا الله بالإمامة في الحرمين الشريفين وخدمة ديننا ووطننا

عقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اجتماعاً بشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووكالة شؤون المسجد النبوي، بحضور عددٍ من القياديين بالرئاسة والوكالة.
وفي مستهل اللقاء رحّب السديس بالجميع، شاكراً لهم جهودهم المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، حاثاً الجميع على بذل مزيد والتفاني والإخلاص والارتقاء بمنظومة الخدمات وتجويدها، واستخدام أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، وفق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠.
وفي الختام، رفع شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة مؤذني المسجد الحرام والمسجد النبوي، على جهودهم المميزة، داعيا الله - عزّ وجلّ - أن يبارك في الجهود، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وازدهارها.