"السديس": شرّفنا الله بالإمامة في الحرمين الشريفين وخدمة ديننا ووطننا

وفي الختام، رفع شكره وتقديره لأصحاب الفضيلة مؤذني المسجد الحرام والمسجد النبوي، على جهودهم المميزة، داعيا الله - عزّ وجلّ - أن يبارك في الجهود، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها وازدهارها.