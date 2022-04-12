السديس: صدور موافقة الملك على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ جديدة من المصحف الشريف

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ على تزويد المسجد الحرام، والمسجد النبوي، بنسخ جديدة من المصحف الشريف.
وبهذه المناسبة رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ من المصحف الشريف.
وقال "السديس": "إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ جعل الاهتمام بالحرمين الشريفين في صدر اهتماماته، وفي مقدمة أولوياته، ومن صور عنايته بالحرمين الشريفين وما يوفره من خدمات ورعاية وعناية.
وختم حديثه الشيخ "السديس" سائلًا الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.