السديس: صدور موافقة الملك على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ جديدة من المصحف الشريف

وبهذه المناسبة رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ على عنايتهما ورعايتهما لكل ما يخدم القرآن الكريم، ويسهم في نشر علومه، ومن ذلك هذه الموافقة الكريمة على تزويد الحرمين الشريفين بنسخ من المصحف الشريف.