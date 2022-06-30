"السديس" عن مشروع ترجمة خطبة عرفة: الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح

وقال "السديس": الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم وفق تطلعات القيادة الحكيمة بالاستعداد، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ، باستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ(14) لغة مختلفة وهي: (الإنجليزية، الفرنسية، الملاموية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوساوية، الهندية، الإسبانية، تاميليه، سواحلية).