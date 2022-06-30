"السديس" عن مشروع ترجمة خطبة عرفة: الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح

رعى الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لقاء إعلاميًا لعرض مشروع ترجمة خطبة يوم عرفة لاستهداف ١٥٠ مليون مستفيد بـ ١٤ لغة.
جاء ذلك بحضور كل من مستشار الرئيس العام وكيل الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والذكاء الاصطناعي المهندس وسام بن محمد مقادمي، ووكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، الوكيل المساعد للغات والترجمة المهندس مشاري المسعودي، المستشار الإعلامي بالرئاسة فهيم بن حامد الحامد، ووكلاء الرئيس العام ومساعديهم ومديري العموم ومساعديهم، وحضور إعلامي كبير.
وقال "السديس": الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقوم وفق تطلعات القيادة الحكيمة بالاستعداد، لاستقبال ضيوف الرحمن الذين أتوا من كل فج عميق لأداء مناسك حج هذا العام 1443هـ، باستخدام أحدث الأجهزة والأنظمة التقنية العالمية لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم بـ(14) لغة مختلفة وهي: (الإنجليزية، الفرنسية، الملاموية، الأردية، الفارسية، الروسية، الصينية، البنغالية، التركية، الهوساوية، الهندية، الإسبانية، تاميليه، سواحلية).
وأضاف: هذا المشروع يعد الأكبر من نوعه في العالم لحمل رسالة التسامح والوسطية من أرض السلام، كما أنه تم وضع الخطط المتكاملة وأحدث التقنيات، لنشر رسالة الدين الإسلامي الحنيف ومنهج الوسطية والاعتدال الى جانب إسهامه في تحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالحرمين الشريفين.
وأردف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي: تعد خطبة يوم عرفة من الخطب ذات الأبعاد الإسلامية المهمة، ليس فقط لشعوب الأمة الإسلامية فحسب بل للعالم، كونها تحمل رسالة الإسلام المبنية على التسامح والوسطية والاعتدال، ونجحت الرئاسة العام الماضي للوصول إلى 100 مليون شخص مستفيد في العالم بـ ١٠ لغات وكان المستهدف 50 مليون العام الماضي.
من جهته، ألقى "الحميدي" كلمة قال فيها: عملت الرئاسة العامة على إبراز جهود الدولة في خدمة ضيوف الرحمن وأطلقت خلال حج هذا العام العديد من المبادرات، ومنها مبادرة بث الخطب المترجمة باللغات والتي تهدف إلى إلقاء الخطبة باللغات المتوفرة أثناء إلقاء الخطيب بمنبر المسجد الحرام وإعادة تسجيل الخطب حسب الإلقاء من منبر المسجد الحرام، وعمل مونتاج للملف الصوتي وأرشفته.
وأضاف: المبادرات تشمل كذلك مبادرة إيصال رسالة الحرمين للعالم أجمع، وذلك عبر ترجمة اقتباسات من الخطب والدروس ونشرها إعلامياً باللغات المعتمدة وترجمة الكتب والإصدارات الخاصة بالرئاسة العامة، وترجمة الأخبار على موقع الرئاسة وفي حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للرئاسة العامة.
وأشار إلى مبادرة التواصل عن بعد وتهدف إلى الرد على الاستفسارات والمساعدة في التواصل مع المستفيدين من المسلمين غير الناطقين باللغة العربية، والجهات الأخرى الراغبة في التواصل، وذلك عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالإدارة العامةللغات والترجمةTRANSPOJECT@GPH.GOV.SA.