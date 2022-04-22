"السديس": فتح سطح الحرم ساهم في الانسيابية وتخفيف الازدحام وضبط الحشود

كشف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أنه لم يتم رصد أي اختناقات بفضل الله في الحرمين منذ يوم أمس الجمعة وصلاتي التراويح والقيام في المسجد الحرام والمسجد النبوي واللذين شهدا أمس تدفقاً لمئات الآلاف من المصلين الذين تقاطروا للحرمين احتساباً للأجر والعفو والقبول فيما تبقى من أيام من هذا الشهر الكريم.