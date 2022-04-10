السديس: قرار رفع عدد الحجاج لهذا العام يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بشعيرة الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن القيادة الرشيدة في المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالعناية بحجاج بيت الله الحرم، مشيداً بالقرار الصادر برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج لحج هذا العام ١٤٤٣هـ.
وقال الشيخ السديس إن "المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس -طيب الله ثراه - ومن بعده أبناؤه البررة، وهي من أولى اهتماماتها العناية بالحجاج والحج والعناية بالحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة".
وأضاف "قرار رفع أعداد الحجاج يجسد عناية واهتمام القيادة الرشيدة بضيوف الرحمن والتيسير على عباده، بعد أن منّ الله علينا ولله الحمد بقرب انتهاء الجائحة".
وأشار إلى أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- سخّرت كامل الطاقات والإمكانات خلال العامين الماضيين، مما أسهم في إقامة الشعائر وتهيئة البيئة الإيمانية الصحية المثالية، وضربت المملكة نموذجاً رائعاً في حسن إدارات الأزمات والعناية والرعاية بضيوف الرحمن.
ودعا "السديس" أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على جهودهما الجليلة.