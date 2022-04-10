السديس: قرار رفع عدد الحجاج لهذا العام يجسد اهتمام القيادة الرشيدة بشعيرة الحج

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن القيادة الرشيدة في المملكة تولي اهتماماً كبيراً بالعناية بحجاج بيت الله الحرم، مشيداً بالقرار الصادر برفع عدد الحجاج إلى مليون حاج لحج هذا العام ١٤٤٣هـ.