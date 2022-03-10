"السديس": مسابقة الملك سلمان القرآنية لها أثر بالغ في تربية الجيل على منهج الوسطية والاعتدال

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمسابقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثالثة والعشرين، لافتًا النظر إلى الأثر المبارك للمسابقة في الجيل الناشئ من أبناء وبنات الوطن الغالي, وتنمية اهتمامهم بتعلم القرآن الكريم والعناية به والاهتداء بهديه، مؤكداً دور المسابقة الفاعل في تحقيق التضامن لغرس مبادئ الوسطية وتعزيز قيم الاعتدال في نفوس الناشئة وفق الشريعة الإسلامية.