"السديس": واجبنا تفعيل التقانة وتسخيرها في خدمة الحرمين وقاصديهما

وقال الدكتور "السديس" خلال تدشين الجهاز: إن من واجبنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تفعيل التقانة وتسخيرها في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، مبيناً أن قادة هذه البلاد المباركة حريصون على توفير كافة الخدمات التي تعين الزوار والقاصدين على أداء نسكهم في أجواء تعبدية تحفها السكينة والطمأنينة، وأن هذا الجهاز سيكون معيناً بإذن الله على ذلك، سائلاً الله - العلي القدير- للجميع دوام التوفيق والسداد.