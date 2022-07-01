"السديس" يؤكّد الاهتمام بالابتكار كأولوية في منظومة الحرمين لخدمة قاصديهما

وعدّ الرئيس العام، الابتكار ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير عديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة، وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.