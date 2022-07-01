"السديس" يؤكّد الاهتمام بالابتكار كأولوية في منظومة الحرمين لخدمة قاصديهما

أكّد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الاهتمام بالريادة والابتكار ضمن منظومة الخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين لرعاية قاصديهما وضيوف الرحمن في وكالات الرئاسة وإداراتها، وذلك وفقاً لما أعلنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، بشأن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية.
وقال "السديس": التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين، التي أعلنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، تتمثل في صحة الإنسان واستدامة البيئة والاحتياجات الأساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
وأضاف: المملكة تشهد قفزات نوعية في شتى المجالات وذلك في ظل القيادة الرشيدة، ومن ذلك ما أعلن عنه سمو ولي العهد من "التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار" وما تضمنته من بشائر خير للوطن والمواطن.
وثمّن "السديس"، ما أعلنه الأمير محمد بن سلمان، عن التطلعات والأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في المملكة العربية السعودية للعقدين المقبلين.
وأردف: المملكة تشهد في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، عديداً من الإنجازات والتطورات وفق الرؤية المباركة (2030).
وتابع: التطلعات التي اعتمدها سمو ولي العهد تهتم بصحة الإنسان والاحتياجات الأساسية واستدامة البيئة والريادة والطاقة واقتصاديات المستقبل.
وأشاد "السديس" بالمحددات الأربعة التي وردت في إعلان ولي العهد عن التطلعات والأولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار التي تتمثل في صحة الانسان واستدامة البيئة والاحتياجات الاساسية والريادة في الطاقة والصناعة واقتصاديات المستقبل.
وأكّد ضرورة بناء الشراكات واستقطاب المواهب لضمان تحقيق تطلعات المملكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار، مع مراكز الأبحاث والجامعات، والقطاعين الخاص وغير الربحي، واستقطاب وجذب أفضل المواهب المحلية والعالمية.
وعدّ الرئيس العام، الابتكار ممكناً رئيساً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني، وتوفير عديد من الفرص الوظيفية في القطاعات التقنية المتقدمة في المملكة، وتنمية وتنويع الاقتصاد الوطني.