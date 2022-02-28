"السديس" يؤكد ضرورة تقديم أفضل الخدمات لقاصدي الحرمين خلال رمضان

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بوكلاء الرئيس العام بالمسجد الحرام؛ من أجل مناقشة خطة واستعدادات الرئاسة لشهر رمضان المبارك لعام 1443هـ.

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام المكلف وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، مستشار الرئيس العام وكيل الحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية المشرف على الشؤون العلمية والتوجيهية الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الرسيني، والوكلاء.

ورحّب "السديس" بالحضور، مقدماً شكره وتقديره على جهودهم التي بذلوها في خدمة المسجد الحرام وقاصديه من خلال البرامج والخطط التي تقدمها الرئاسة، وحثّ الجميع على إبراز الصورة المشرقة لما تقدمه القيادة الرشيدة من دعم دائم في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد أن الرئاسة حريصة على تحقيق أعلى درجات التميز في الخدمات التي تُقدم لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي والعمل على تطوير هذه الخدمات، مشدداً على أهمية استشعار عظم المسؤولية، وقداسة المكان والزمان، وتأدية المهام الموكلة إليهم على الوجه الأمثل، وضمان تقديم أفضل وأرقى الخدمات لضيوف بيت الله الحرام.

وأشار إلى ضرورة التزام جميع الموظفين والعاملين في الرئاسة والمسجد الحرام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

وشدد "السديس" على ضرورة تحديث الخدمات ورقمنتها ومواكبة أحد تقنيات الذكاء الاصطناعي مما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للقاصدين وفق التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة لضيوف الرحمن في شهر رمضان المبارك.