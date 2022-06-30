"السديس" يثمّن جهود قيادة "أمن الحج" وقواتها: رجال في التفاني

وبيّن "السديس" أن للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودٌ مميزة في حفظ أمن واستقرار ضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ مشيرًا إلى جهود رجال هذه القوة في التفاني لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمسجد الحرام؛ متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والسداد؛ حيث إنهم مأجورون في تقديم الخدمات والتقيد بالإجراءات المتبعة حفظًا لأمنهم وسلامتهم.