"السديس" يثمّن جهود قيادة "أمن الحج" وقواتها: رجال في التفاني

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، شكره الجزيل لقائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد فواز بن عبدالواحد المتيهي؛ على جهوده الأمنية خلال انعقاد المجلس التنسيقي للجهات العاملة في المسجد الحرام.
وبيّن "السديس" أن للقوات الخاصة لأمن الحج والعمرة جهودٌ مميزة في حفظ أمن واستقرار ضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة؛ مشيرًا إلى جهود رجال هذه القوة في التفاني لخدمة حجاج بيت الله الحرام والمسجد الحرام؛ متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح والسداد؛ حيث إنهم مأجورون في تقديم الخدمات والتقيد بالإجراءات المتبعة حفظًا لأمنهم وسلامتهم.