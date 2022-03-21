السديس يدشّن أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر #رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.