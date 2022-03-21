السديس يدشّن أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر #رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.
وقال الرئيس العام: ١٢ ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، واستعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر #رمضان_المبارك.
وكشف "السديس" خلال اللقاء الإعلامي "لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ" عن مشاركة ٨ أعضاء من هيئة كبار العلماء في الدروس المقدمة في الحرم المكي الشريف خلال موسم شهر #رمضان المبارك.
وقال الرئيس العام: إصدار ٢٠٠٠ تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة، وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.