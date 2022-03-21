محليات

السديس يدشّن أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان

١٢ ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين وتسخيرٌ للخدمات الرقمية
السديس يدشّن أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان

الرئيس العام لشؤون الحرمين عبدالرحمن السديس

سبق
سبق

أعلن الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، عن تدشين أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر #رمضان المبارك بعد عودة الحياة لطبيعتها.

وقال الرئيس العام: ١٢ ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، واستعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر #رمضان_المبارك.

وكشف "السديس" خلال اللقاء الإعلامي "لإطلاق الخطة التشغيلية لموسم شهر رمضان المبارك 1443هـ" عن مشاركة ٨ أعضاء من هيئة كبار العلماء في الدروس المقدمة في الحرم المكي الشريف خلال موسم شهر #رمضان المبارك.

وقال الرئيس العام: إصدار ٢٠٠٠ تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة، وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف.

عبدالرحمن السديس
موسم شهر رمضان
الرئيس العام لشؤون الحرمين

أخبار قد تعجبك

No stories found.