"السديس" يدشن تطبيق "زائرون" المحدث لتيسير الزيارة لقاصدي المسجد النبوي

ويضم الإصدار المحدث شكلاً جديداً للتطبيق ويوجد به عدة خدمات منها خدمة تيسير الوصول ،وخدمة الاعتكاف، خدمة إفطار الصائمين، جدول الأئمة والمؤذنين، إشغال المصليات بالمسجد النبوي، خدمة رحلتي، في رحاب الحرم، تعرف على المسجد النبوي، مواقيت الصلاة، الاتصال بالرقم الموحد، قنوات التواصل، زيارة معرض المسجد النبوي، زيارة مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كذلك يتميز التطبيق بالربط الميداني بين التطبيق و(QR) على أبواب المسجد النبوي، ويحتوي على خمس لغات على تطبيق (IOS) وسبع لغات على تطبيق (android ) وذلك للتسهيل على الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي .