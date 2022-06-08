"السديس" يدشن تطبيق "زائرون" المحدث لتيسير الزيارة لقاصدي المسجد النبوي

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الإصدار الثاني المحدث من تطبيق (زائرون) للوكالة المساعدة للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي .
وجاء ذلك بحضور وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس لشؤون الأئمة والمؤذنين والشؤون العلمية والتوجيهية الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي، ووكيل الرئيس العام للحوكمة والشؤون القانونية والتطويرية الدكتور نبيل بن محمد اللحيدان، وعبدالعزيز بن علي الأيوبي المستشار ووكيل الرئيس العام للشؤون التنفيذية والميدانية.
ويضم الإصدار المحدث شكلاً جديداً للتطبيق ويوجد به عدة خدمات منها خدمة تيسير الوصول ،وخدمة الاعتكاف، خدمة إفطار الصائمين، جدول الأئمة والمؤذنين، إشغال المصليات بالمسجد النبوي، خدمة رحلتي، في رحاب الحرم، تعرف على المسجد النبوي، مواقيت الصلاة، الاتصال بالرقم الموحد، قنوات التواصل، زيارة معرض المسجد النبوي، زيارة مبنى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كذلك يتميز التطبيق بالربط الميداني بين التطبيق و(QR) على أبواب المسجد النبوي، ويحتوي على خمس لغات على تطبيق (IOS) وسبع لغات على تطبيق (android ) وذلك للتسهيل على الزائرين والمصلين بالمسجد النبوي .
ويأتي ذلك التدشين لمواكبة التطورات بما يتوافق مع رؤية المملكة (٢٠٣٠ ) والتي تسعى للاستفادة من التقانة الحديثة لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وحضر التدشين الوكيل المساعد للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي الأستاذ جمعان بن رديفان الجهني، و مدير الإدارة العامة للتحول الرقمي عمر بن علي الغامدي، و ريان بن عبدالله الحجوري، وسلمان بن أسامة النعمان.