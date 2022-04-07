السديس يدشن تطبيق "وليطوفوا" ويؤكد: واجبنا تسخير التقانة لخدمة القاصدين والزوار

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبدالعزيز السديس، تطبيق "وليطوفوا".
جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ بدر الفريح، والمدير العام لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد بن سلمان الدهاس.
وقال إن من شأن هذه التطبيقات المباركة التسهيل والتيسير على قاصدي المسجد الحرام.
وأضاف أن من واجبنا في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تسخير التقنية لخدمة القاصدين والزوار، وكذلك إيصال رسالة الحرمين الشريفين من خلال التقنيات الحديثة لا سيما فيما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيدها الله- من جهود وإمكانات ليؤدي القاصدون والزوار مناسكهم بكل سهولة ويسر، وفي بيئة تعبدية آمنة تحفها الخشوع والسكينة.