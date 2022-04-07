السديس يدشن تطبيق "وليطوفوا" ويؤكد: واجبنا تسخير التقانة لخدمة القاصدين والزوار

جاء ذلك بحضور مساعد الرئيس العام المكلف، وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد بن محمد المحيميد، ووكيل الرئيس العام للشؤون التوجيهية والإرشادية، الشيخ بدر الفريح، والمدير العام لشؤون التطويف والمطوفين، أحمد بن سلمان الدهاس.