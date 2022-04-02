"السديس" يدشن مبادرة "قافلة الشهداء" والأجهزة اللاسلكية الجديدة بالمسجد الحرام

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مبادرة قافلة الشهداء بعنوان "شهداؤنا في ذاكرتنا" في موسمها الخامس، حيث جُهزت (500 وجبة جافة) وتوزيعها بموقع مصلى الجنائز دعمًا لهم.