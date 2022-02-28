السديس يدشّن مسابقة "كنوز" الإبداعية الهادفة إلى تعزيز الجوانب الثقافية لمنسوبي الرئاسة

دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، المسابقة الثقافية الإبداعية "كنوز"، التي أطلقتها وكالة الرئاسة العامة للشؤون الفكرية والثقافية، بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، وفضيلة الوكيل المساعد للشؤون الفكرية والثقافية الشيخ علي بن حامد النافعي، ورئيس مجلس شباب الرئاسة التحاوري التطويري ثامر بن محمد الرزيزا.

وقال السديس: إن من شأن مثل هذه المسابقات تعزيز الجوانب الفكرية والثقافية والإبداعية لدى منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإنها من الأمور التي تعود بالنفع عليهم، سائلاً الله -العلي القدير- للجميع دوام التوفيق والسداد.

من جانبه، بيّن فضيلة وكيل الرئيس العام للشؤون الفكرية والثقافية الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني، أن المسابقة إثرائية ثقافية إبداعية، تقام بين (19) وكالة من وكالات الرئاسة تهدف إلى تعزيز الفكر الإبداعي ودعمه، وفق التوجيهات الدائمة للرئيس العام بدعم الفكر الثقافي والإبداعي بالرئاسة والعناية به