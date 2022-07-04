"السديس" يرفع التهنئة للقيادة على الجهود الأمنية والاستعدادات لحفظ أمن وسلامة الحجيج

وفي ختام حديثه، سأل الله تعالى أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ هذه البلاد، ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، إنه سميع مجيب، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء لقاء ما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة.