"السديس" يرفع التهنئة للقيادة على الجهود الأمنية والاستعدادات لحفظ أمن وسلامة الحجيج

رفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه واسم أئمة وخطباء وعلماء الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بعد مشاركته في حفل استعراض قوات أمن الحج، والذي رعاه وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف -حفظه الله-.
وقال السديس، إن الجهود المبذولة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن على الأصعدة كافة، وخاصة الجهود الأمنية تأتي بدعم وعناية ورعاية القيادة الرشيدة -أعزها الله- والتي وضعت ضمن أولوياتها خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والمسلمين في أصقاع المعمورة كافة.
وفي ختام حديثه، سأل الله تعالى أن يديم نعمه الظاهرة والباطنة، وأن يحفظ هذه البلاد، ويحفظ لها عقيدتها وقيادتها وأمنها وأمانها، إنه سميع مجيب، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء لقاء ما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة.